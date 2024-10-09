В Сириусе завершился фестиваль триатлона IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024

Десятый масштабный спортивный фестиваль для всей семьи IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024 завершился 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Мероприятие состоялось на федеральной территории «Сириус», где собралось свыше 6000 участников из 76 регионов страны.

«Этот юбилейный фестиваль стал ярким примером того, как спорт может объединять людей и вдохновлять на новые достижения. Благодарю всех участников, болельщиков и волонтеров за поддержку и вклад в успех нашего мероприятия. Надеюсь, что каждый нашел здесь что-то важное для себя и получил заряд позитивных эмоций», — поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Впервые программа фестиваля дополнилась сразу двумя беговыми событиями: MANSTAR — забег для мужчин на 5 км и JUNIORSTAR — забег для подростков, которые состоялись 4 октября вместе с традиционными стартами для женщин и детей. Помимо беговых соревнований, в программе были заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113, ⅛ и OLYMPIC.

IRONSTAR — крупнейшая в России серия стартов по триатлону. Ежегодно около 10 тысяч атлетов стартуют в различных локациях.

Ранее стало известно, что беговой фестиваль ROSA RUN стартует 10 октября.