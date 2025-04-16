Тренер «Зенита» рассказал, понравилась ли ему игра Соболева в матче с «Ростовом»

Тренеру «Зенита» Семаку понравилась игра Соболева в матче с «Ростовом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ему понравилась игра форварда команды Александра Соболева в матче Кубка России Пути РПЛ против «Ростова», передает «Матч ТВ».

«Может, чуть‑чуть больше брака было, чем нам хотелось бы. А в остальном хорошее движение, много командной игры. Довольны тем, как он вышел в прошлой, позапрошлой и сегодняшней игре», — сказал Семак.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме за «Зенит» отличились Александр Соболев и Матео Кассьерра.

В первом матче «Ростов» на своем поле уступил клубу с берегов Невы со счетом 0:1. Тот матч состоялся 12 марта.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) — ЦСКА. «Ростов» сыграет в Пути регионов с московским «Локомотивом».

Ранее Соболев отреагировал на свой гол за «Зенит» в матче с «Ростовом».