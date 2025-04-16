Соболев отреагировал на свой гол за «Зенит» в матче с «Ростовом»

Соболев о забитом мяче в матче с «Ростовом»: спасибо за поддержку

Футболист петербургского «Зенита» Александр Соболев отреагировал на свой забитый мяч в матче Кубка России Пути РПЛ против «Ростова», поблагодарив в своем Telegram-канале за поддержку.

«2+1. Спасибо за поддержку!» — написал Соболев.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме за «Зенит» отличились Александр Соболев и Матео Кассьерра.

В первом матче «Ростов» на своем поле уступил клубу с берегов Невы со счетом 0:1. Тот матч состоялся 12 марта.

В финале Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) — ЦСКА. «Ростов» сыграет в Пути регионов с московским «Локомотивом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Зенит» выбил «Ростов» с Пути РПЛ Кубка России.