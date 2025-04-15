Названы причины, благодаря которым «Зенит» разгромил «Краснодар»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал причины, которые помогли петербургскому «Зениту» разгромить «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Несмотря на то что «Зенит» первым пропустил мяч в свои ворота, они показали всем, что в этой сложнейшей ситуации за счет квалифицированной игры своих футболистов на высоком уровне и за счет перехода контроля и обхвата центральной зоны футбольного поля, когда у них все стало получаться и было под контролем, они тихо начали разрывать «Краснодар», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте первый мяч забил Никита Кривцов, однако далее забивал только «Зенит». На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой, на 38-й — Лусиано Гонду, на 80-й — Максим Глушенков, а на 90+1-й — Луис Энрике.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» поднялся на второе место, набрав 50 очков. Теперь отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Третьим идет московский «Спартак» — 47 очков. На четвертом месте с таким же количеством баллов расположился столичный ЦСКА.

Ранее появилась информация, что «Зенит» оспорит один из эпизодов матча с «Краснодаром».