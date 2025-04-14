«Поедем все вместе»: министр спорта России о допуске на Игры в 2028 году

Дегтярев уверен на 99%, что Россия примет участие в ОИ-2028 с флагом и гимном

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал очень высокой вероятность того, что сборная России примет участие в летних Олимпийских играх — 2028 с национальной символикой — флагом и гимном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«99%. Мой прогноз, сборная России будет на этих Играх с флагом и гимном. Поедем все вместе в Лос‑Анджелес в 2028 году», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Дегтярев заявил о переговорах по поводу матча России и США.