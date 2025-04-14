Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Поедем все вместе»: министр спорта России о допуске на Игры в 2028 году

Дегтярев уверен на 99%, что Россия примет участие в ОИ-2028 с флагом и гимном
close
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал очень высокой вероятность того, что сборная России примет участие в летних Олимпийских играх — 2028 с национальной символикой — флагом и гимном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«99%. Мой прогноз, сборная России будет на этих Играх с флагом и гимном. Поедем все вместе в Лос‑Анджелес в 2028 году», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Дегтярев заявил о переговорах по поводу матча России и США.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами