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«Идут непубличные переговоры»: Дегтярев о матче между Россией и США

Министр спорта Дегтярев заявил о переговорах по поводу матча России и США
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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о проведении переговоров об организации матчей между хоккейными сборными России и США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное», — заявил Дегтярев.

18 марта глава России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп одобрили идею матча сборных Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России в мае.

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