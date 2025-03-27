Россияне выступят на чемпионатах мира и Европы по гребному слалому впервые с 2022 года

Россиян допустили до чемпионата мира по гребному слалому впервые с 2022 года

Российские спортсмены выступят на ключевых международных соревнованиях по гребному слалому в 2025 году. Об этом сообщила Федерация гребного слалома России на официальном сайте.

Специальная комиссия Международной федерации каноэ совместно с принимающими соревнования странами одобрила возвращение россиян на международную арену в нейтральном статусе после отстранения весной 2022 года.

Российские спортсмены в 2025 году выступят на чемпионате мира и европейском первенстве.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее стала известна судьба российских легкоатлетов на международной арене.