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Стала известна судьба российских легкоатлетов на международной арене

Совет World Athletics продлил отстранение российских легкоатлетов
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Совет признал текущие санкции нормальными и не нуждающимися в замене или изменениях», — заявил глава организации Себастьян Коу.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Никого из легкоатлетов в списке не было.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее на Украине оценили антироссийскую работу главы МОК.

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