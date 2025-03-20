Жена Овечкина: у Александра хорошие отношения с Трампом

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия рассказала, что у ее супруга хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, передает «Спорт-Экспресс».

«С Трампом знакомы лично. Саша с командой ездили в Белый дом после победы в Кубке Стэнли. Однажды он пригласил нас на Рождество на свою виллу во Флориде. У них довольно хорошие отношения», — сказала Анастасия.

В ночь на 19 марта «Вашингтон» переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее владелец «Вашингтона» оценил влияние Овечкина на команду.