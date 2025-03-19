Владелец «Вашингтона» оценил влияние Овечкина на команду

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Тед Леонсис в своих социальных сетях оценил влияние российского нападающего Александра Овечкина на команду.

«Поскольку он приближается к рекорду Уэйна Гретцки по количеству забитых голов, его достижения и преданность одной команде, одному городу и одной фан-базе выделяются как определяющие аспекты его наследия», — написал он.

Также Леонсис добавил, что Овечкин стал примером для подражания, настоящей легендой хоккея, а также назвал «краеугольным камнем спортивного сообщества округа Колумбия».

В ночь на 19 марта «Вашингтон» переиграл «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1.Овечкин не забил, но записал на свой счет голевую передачу.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс», который состоялась в ночь на 16 марта и завершилась со счетом 5:1 в пользу «столичных», Овечкин отметился голом. 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Таким образом, он отстает от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки на семь голов, а чтобы побить рекорд, ему нужно поразить ворота соперников восемь раз.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет 21 марта против «Филадельфии Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее канадский тренер назвал Овечкина особенным.