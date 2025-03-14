Депутат Милонов: в Воронеже были быдло-гопники, перепившие пива

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на расистский скандал на матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом», назвав болельщиков, которые допустили расистские оскорбления в адрес игрока «Зенита» Вендела, быдло-гопниками, передает «РБ Спорт».

«Это просто быдло-гопники. Это не системный расизм. Они бы также ухали мне, если бы я вышел — потому что рыжий, и кричали бы это. Или если бы кто-то в очках вышел. Гопники они и есть гопники», — сказал Милонов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет. Факел» наказали проведением одного домашнего матча без зрителей и штрафом в ₽1 млн, КДК РФС принял решение дисквалифицировать Вендела на два матча за неприличный жест в адрес фанатов воронежского «Факела».

Ранее легенда «Спартака» призвал дисквалифицировать Вендела до конца сезона.