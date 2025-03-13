Стал известен срок дисквалификации Вендела за неприличный жест фанатам «Факела»

Игрок «Зенита» Вендел дисквалифицирован на два матча РПЛ за неприличный жест

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать игрока петербургского «Зенита» Вендела на два матча за неприличный жест в адрес фанатов воронежского «Факела», передает «Матч ТВ».

Дисквалификация на второй матч носит условный характер с испытательным сроком на год, заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Вендел пропустит матч со «Спартаком», который состоится в Москве 16 марта.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Ранее футболист «Зенита» заявил, что есть люди, которые поощряют расизм.