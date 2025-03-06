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Овечкин о своей заброшенной шайбе в матче с «Рейнджерс»: отличная работа на вбрасывании

Овечкин о заброшенной шайбе в матче НХЛ: отличная работа на вбрасывании
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USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил свою заброшенную шайбу в матче Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против «Рейнджерс», похвалив партнеров по команде, передает пресс-служба НХЛ.

«Отличная работа на вбрасывании. Ребята хорошо поборолись, и шайба отскочила ко мне», — встреча завершилась со счетом 3:2 (ОТ).

Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 88 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям.

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что у Овечкина талант к драматизму.

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