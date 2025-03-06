Тренер «Вашингтона» заявил, что у Овечкина талант к драматизму

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери оценил очередную шайбу российского нападающего Александра Овечкина, которую он забросил в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (3:2 ОТ), передает сайт НХЛ.

«Еще один пример того, что у него просто есть талант к драматизму в ключевой момент игры. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важный гол для нашей команды, важный гол в большинстве», — сказал Карбери.

Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 88 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям.

Ранее Овечкин побил достижение Гретцки.