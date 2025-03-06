Тренер «Вашингтона» одной фразой отреагировал на погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Тренер «Вашингтона» Карбери о погоне Овечкина: мы это сделаем

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отреагировал на очередную заброшенную шайбу Александра Овечкина, который отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Рейнджерс», напомнив, что россиянину осталось забросить десять шайб, чтобы побить рекорд результативности Уэйна Гретцки, передает сайт НХЛ.

«Мы это сделаем», — сказал Карбери.

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:2 (ОТ).

До повторения рекорда Гретцки по заброшенным шайбам в «регулярках» осталось всего девять голов. Сейчас на счету Овечкина 885 заброшенных шайб.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 88 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям.

Ранее в Канаде захотели переименовать улицу Гретцки из-за Дональда Трампа.