В Канаде захотели переименовать улицу Гретцки из-за Трампа

В Канаде создали петицию с требованием переименовать улицу Гретцки

В Канаде создали онлайн-петицию с требованием переименовать улицу легендарного экс-форварда Уэйна Гретцки в Эдмонтоне. Об этом сообщает портал Pravda.

В созданной петиции указано, что канадцы чувствуют себя преданными из-за того, что Гретцки поддержал нового президента США Дональда Трампа. Экс-хоккеист присутствовал на его инаугурации в январе и фотографировался в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой», что является лозунгом Трампа.

Свою подпись оставили уже 11 тысяч человек.

До этого Гретцки освистали на церемонии перед финальной игрой Турнира четырех наций с США, где он представлял Канаду.

Гретцки в 1978—1988 годах выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где получил прозвище «Великий», хоккеист установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Лиги (включая 9 призов самому ценному игроку и 10 — лучшему бомбардиру сезона).

Именно Гретцки принадлежит «вечный» снайперский рекорд в НХЛ, за которым продолжает погоню российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Ранее в НХЛ оценили шансы на проведение матчей с участием игроков лиги и сборной России.