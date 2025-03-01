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Теннисист Хачанов выложил фото с футболистом Смоловым

Хачанов проанонсировал свое интервью у футболиста Смолова совместной фотографией
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karenkhachanov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский теннисист Карен Хачанов в своих социальных сетях проанонсировал свое интервью на подкасте Smol Talk у футболиста «Краснодара» Федора Смолова совместной фотографией.

«Недавно вышел новый подкаст на Smol Talk. Тем, кто еще не успел посмотреть, очень рекомендую», — подписал фотографию Хачанов.

На этой неделе Хачанов выступал на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае и проиграл в матче второго круга греку Стефаносу Циципасу, который впоследствии выиграл трофей, со счетом 6:7, 6:2, 4:6.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее клуб Леонида Слуцкого на последних минутах упустил победу в матче чемпионата Китая.

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