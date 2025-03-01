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Иностранный теннисист выиграл первый финал из 12 и вернулся в топ-10

Циципас одержал первую победу в финалах турниров ATP-500 после 11 поражений
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Carl Recine/Reuters

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

В финальном матче, который продолжался 1 час 29 минут, он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. со счетом 6:3, 6:3.

Циципас выиграл свой 12-й титул ATP в карьере в одиночном разряде. Отмечается, что эта победа первой на турнирах категории ATP-500. До этого момента у Циципаса было 11 поражений в финалах.

Также благодаря этой победе, Циципас обошел в рейтинге американца Томми Пола и австралийца Алекса Де Минора, вернулся в топ-10 и будет занимать девятую строчку.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Марселе.

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