Клуб Слуцкого на последних минутах упустил победу в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил победу в игре с «Бэйцзин Гоань»

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче второго тура чемпионата страны.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Шанхай», завершилась со счетом 2:2. Гости вышли вперед благодаря голу Ляньмин Линя на 11-й минуте. До перерыва «Шанхай Шэньхуа» вернул себе лидерство: отличились Ву Хи на 38-й минуте и Андре Луис на 45+1-й минуте с пенальти. На 83-й минуте футболист «Бэйцзин Гоань» Чжан Юань получил красную карточку, но команде удалось спасти ничейный результат: автогол на 90+3-й минуте на счету вратаря «Шанхая» Бао Ясюня.

В матче первого тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» также смог изменить результат в концовке встречи: тогда коллектив Слуцкого победил благодаря голу на 98-й минуте.

В третьем туре «Шанхай Шэньхуа» сыграет на своем поле с «Хэнань Суншань». Эта встреча состоится 29 марта и начнется в 15:00 по московскому времени.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее российский футболист заявил, что прочитал всего одну книгу.