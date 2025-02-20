«Пару лет назад бы не поверил»: Малкин о погоне Овечкина за Гретцки

Игрок «Питтсбурга» Малкин: Овечкин не хочет слишком много говорить о голах

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что не сомневается в том, что его соотечественник, игрок и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба команды.

«Я пытался расспросить Овечкина о его голах. Но он не хочет слишком много говорить, хочет просто наслаждаться этим. Пару лет назад я бы не поверил, что он сможет побить рекорд. Теперь уже без вариантов, может быть, не в этом году, но 100% в следующем он это сделает», — заявил Малкин.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 22 февраля против «Питтсбургом», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, кому Овечкин уступил звание лучшего хоккеиста XXI века.