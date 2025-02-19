Стало известно, кому Овечкин уступил звание лучшего хоккеиста XXI века

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин занял второе место в рейтинге лучших игроков XXI века по версии Daily Faceoff.

«Ни один игрок не забивал больше голов в НХЛ, чем Овечкин. Немногие спортсмены в любом другом виде спорта сумели сохранить такую же доминирующую форму в 30+ лет», — сообщает издание.

Первую строчку занял его извечный соперник — канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга». Он набрал в голосовании 1654 балла, а Овечкин — 1593.

Источник утверждает, что россиянин, несомненно, является лучшим бомбардиром, однако, по его мнению, Кросби оказал большее влияние на игру в целом. Также канадец выигрывал Кубок Стэнли три раза, а Овечкин — один.

7 февраля «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3, российский нападающий забросил шайбу. Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

9 февраля «Вашингтон» в серии послематчевых буллитов проиграл «Юте». Основное время завершилось со счетом 4:4, и Овечкин не отметился голами, однако сделал ассистентский хет-трик. Всего на счету хоккеиста 17 голевых передач в сезоне.

Ранее чемпион мира раскрыл, чего не стоит делать Овечкину.