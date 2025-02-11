Спортивный директор хоккейного турнира ОИ выступил за участие России

Спортивный директор хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии Игорь Немечек считает, что сборная России должна принять участие в турнире, передает Pravda.sk.

«Должны ли россияне сыграть на Олимпиаде? Если дело касается хоккея, то да. Но, учитывая текущую политическую ситуацию, я не думаю, что они сыграют. Но это будут решать другие», — сказал Немечек.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Решение об участии сборной России на Олимпиаде 2026 года пока не принято.

Ранее легенда сборной России заявил, что хочет увидеть Овечкина на Олимпиаде.