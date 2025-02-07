Легенда сборной России хочет увидеть Овечкина на Олимпиаде

Возможное участие нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Олимпийских играх — 2026 в составе сборной России зависит от того, договорится ли с игроком тренерский штаб национальной команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил олимпийский чемпион — 1992 Виталий Прохоров, заметив, что он хотел бы увидеть Овечкина на Играх.

«Надо задать вопрос Овечкину, будет ли он готов. Тот тренер или генеральный менеджер, который возглавит сборную непосредственно перед Олимпийскими играми, будет обсуждать с Александром, насколько он готов выполнять те или иные задачи. Понятно, это возрастной хоккеист. Конечно, хотелось бы увидеть его на Олимпиаде, но это все решается переговорами», — сказал Прохоров.

Минувшей ночью Овечкин забросил «Филадельфии» свою 26-ю шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Овечкин является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», с «Вашингтоном» он выигрывал Кубок Стэнли. Также российский форвард — победитель молодежного чемпионата мира, трехкратный чемпион мира и победитель Еврохоккейтура. Олимпийское золото — единственный крупный хоккейный трофей, который ему до сих пор не покорился.

Во вторник, 4 февраля, совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение сборной России — она пропустит чемпионаты мира 2025 и 2026 годов. Вместе с тем решение по участию россиян в Олимпиаде будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее в Госдуме заявили, что Овечкин останется в хоккее ради возможности выступить на ОИ.