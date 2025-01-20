«Ничего не случится»: в уходе бразильцев из «Зенита» не увидели ничего страшного

Экс-игрок Булыкин о бразильцах «Зенита»: если хотят перейти, то их не удержать

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин не увидел ничего страшного в кадровых перестановках в составе петербургского «Зенита». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Если футболисты хотят перейти, то здесь уже никак не удержать, а нужно только договариваться. Здесь ничего страшного нет, и с «Зенитом» ничего не случится. Тем более, я уверен, что там хорошие руководители, которые найдут, кем этих игроков заменить», — сказал Булыкин.

20 января петербургский клуб объявил о подписании рабочего соглашения с бразильским вингером «Ботафого» Луисом Энрике. Из «Зенита» в «Ботафого» отправятся сразу двое игроков. В январе петербургский клуб покинет Артур, а после завершения сезона-2024/25 в Бразилию улетит Вендел. Оба игрока — бразильцы.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака и лидирующий «Краснодар» имеют равное количество баллов — 39. Петербургский клуб уступает сопернику по дополнительным показателям.

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