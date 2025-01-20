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Анчелотти намерен уйти из «Реала»

Onda Cero: тренер Анчелотти принял решение покинуть «Реал» по окончании сезона
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GlobalLookPress

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение уйти из команды после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Onda Cero.

По информации источника, на решение специалиста покинуть свой пост никак не повлияет количество трофеев, которые «Реал» выиграет в сезоне. Действующее соглашение специалиста рассчитано до 2026 года, однако он намерен расторгнуть контракт на год раньше.

Заменить Анчелотти в «Реале» может Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет немецкий «Байер». Испанский специалист на протяжении пяти лет играл в составе мадридского клуба — с 2009 по 2014 год.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он также работал с командой с 2013-го по 2015-й. Вместе с командой тренер по два раза выиграл чемпионат Испании, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды завоевал трофей Лиги чемпионов.

«Реал» после 20 туров чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Анчелотти набрали 46 баллов и на два очка опережают идущий вторым мадридский «Атлетико».

Ранее появилась информация, что долг голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова вырос на несколько миллионов рублей за семь месяцев.

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