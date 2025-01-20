«Зенит» объявил об уходе двух бразильцев и подписании нового игрока

Российский «Зенит» и бразильский «Ботафого» совершили сделку по трансферам трех футболистов. Об этом сообщает Telegram-канал клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит» объявил о подписании рабочего соглашения с бразильским вингером Луисом Энрике. Контракт заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Луиса Энрике в Петербурге и желает новых побед и титулов в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении «Зенита».

Из «Зенита» в «Ботафаоо» отправятся сразу двое игроков. В январе петербургский клуб покинет Артур, а после завершения сезона-2024/25 в Бразилию улетит Вендел. Оба игрока — бразильцы.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака и лидирующий «Краснодар» имеют равное количество баллов — 39. Петербургский клуб уступает сопернику по дополнительным показателям.

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