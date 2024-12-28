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Умер бывший главный тренер сборной России по волейболу

Умер экс-тренер сборной России по волейболу Баньоли
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экс-тренер сборной России Даниэле Баньоли умер на 72-м году жизни после трех лет борьбы с тяжелой болезнью, передает «Чемпионат».

Баньоли возглавлял сборную России с 2009 по 2010 год. Вместе с итальянским специалистом россияне выиграли серебро и бронзу Мировой лиги. Вместе с московским «Динамо» Баньоли выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.

Баньоли удалось восемь раз в качестве тренера стать чемпионом Италии, что является рекордом. Два раза он выигрывал чемпионат с «Модено», шесть раз — с «Сислеем».

Ранее заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов умер на 72-м году жизни.

Причина смерти Ломанова не сообщается.

Ранее умер самый возрастной альпинист России Валентин Божуков.

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