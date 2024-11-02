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Многократный чемпион СССР скончался в 71 год

Многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Ломанов умер на 72-м году жизни

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ХК «Енисей»

Мастер спорта, заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов умер на 72-м году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«Прощание с Виктором Ивановичем состоится 4 ноября на Шинном кладбище города Красноярска. Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — указано в сообщении.

Причина смерти многократного чемпиона не сообщается.

Ломанов — двукратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских чемпионов в составе красноярского «Енисея» в качестве игрока. Также в своей карьере он выступал в составе СКА из Хабаровска.

В декабре 1981 года хоккеист преждевременно завершил свои выступления из-за хронической травмы спины и перешел на тренерскую работу в качестве помощника главного тренера «Енисея». В 1984—1987, 1989—1996 годах Ломанов был главным тренером «Енисея», под его руководством красноярская команда четыре раза одержала победу в чемпионате СССР, дважды выиграла Кубок европейских чемпионов, Кубок мира.

Ранее 19-летняя горнолыжница погибла после падения на тренировке.

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