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Умер самый возрастной альпинист России

Умер самый возрастной альпинист России Валентин Божуков

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Машков В./Фотохроника ТАСС

Федерация альпинизма России сообщила на своем официальном сайте о смерти самого возрастного альпиниста страны Валентина Божукова.

«В возрасте 91 года ушел из жизни Божуков Валентин Михайлович. Альпинист, парапланерист, параальпинист. Восьмикратный чемпион СССР по альпинизму. Мастер спорта международного класса», — говорится в сообщении.

В 60 лет Божуков установил мировой рекорд за сезон поднявшись на три семитысячника со спуском на параплане.

Ранее бывший хоккеист магнитогорского «Металлурга» Сергей Шишов умер на 70-м году жизни.

«Хоккейный клуб «Металлург» выражает соболезнования родным и близким Сергея Александровича», — говорится в заявлении «Металлурга».

Шишов был капитаном «Металлурга» с 1968 по 1981 год. Вместе с командой хоккеист выходил во вторую лигу СССР. Шишов выступал на позиции центрального нападающего.

Ранее российский футбольный арбитр умер в возрасте 28 лет.

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