«Была бы совесть, он бы молчал»: Мостовой ответил Абаскалю

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал бывшего тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля нефутбольным человеком после его слов о нынешней игре красно-белых. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Эти слова это подчеркивают. Человек должен сказать спасибо за то, что его где‑то откопали и дали два года футбольной жизни. Была бы совесть, он бы молчал. А нефутбольных бессовестных людей много. Как можно такое говорить?» — заявил Мостовой.

24 интервью Абаскаль дал интервью, в котором указал на заслуги своего штаба в том, как играет «Спартак» в этом сезоне.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

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