В «Динамо» назвали футбол спортом номер один в России

В «Динамо» не согласились с результатом опроса ВЦИОМ о популярном спорте России

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал футбол спортом номер один в России и мире, а также признался, что не верит опросу ВЦИОМ, согласно которому наибольшую популярность в стране имеет хоккей. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Как мне думается, и Премьер-лиге, и РФС имело бы смысл заказать еще одно, независимое исследование, которое бы позволило посмотреть на ситуацию еще раз и свериться с последними результатами ВЦИОМ. Мое же субъективное мнение, исходя из того, что вижу в нашем клубе — аудитория растет», — заявил он.

В декабре ВЦИОМ провел опрос, целью которого было выяснить, какой спорт в России считают национальным. Среди опрошенных хоккей назвали 27% человек. По 9% человек сделали свой выбор в пользу футбола и фигурного катания. Также в топе оказались лыжный спорт, гимнастика и самбо.

Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет.

30 сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77% опрошенных.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола.