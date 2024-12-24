Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль: мы подготовили команду Станковича

Тренер Абаскаль заявил, что текущий «Спартак» был создан благодаря его работе
close
Александр Вильф/РИА Новости

Футбольный тренер Гильермо Абаскаль в интервью «Матч ТВ» заявил, что московский «Спартак» в сезоне-2024/25 продолжает работу на его багаже.

По его словам, он вместе со своим тренерским штабом заложил фундамент, на котором красно-белые продолжают успешные выступления в чемпионате России.

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, схема игры в четыре защитника, Рябчук, Дуарте, Бабич и Денисов, которого мы стали подтягивать в основу. Новым игроком является только Эсекьель Барко», — заявил испанец.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о планах на Алексея Батракова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами