Экс-тренер «Спартака» Абаскаль: мы подготовили команду Станковича

Тренер Абаскаль заявил, что текущий «Спартак» был создан благодаря его работе

Футбольный тренер Гильермо Абаскаль в интервью «Матч ТВ» заявил, что московский «Спартак» в сезоне-2024/25 продолжает работу на его багаже.

По его словам, он вместе со своим тренерским штабом заложил фундамент, на котором красно-белые продолжают успешные выступления в чемпионате России.

«Если честно, команда, которую мы видим сегодня, была полностью подготовлена и создана нами: прогресс Максименко, схема игры в четыре защитника, Рябчук, Дуарте, Бабич и Денисов, которого мы стали подтягивать в основу. Новым игроком является только Эсекьель Барко», — заявил испанец.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После 18 туров национального первенства красно-белые идут на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков.

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