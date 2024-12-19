Команда «Формулы-1» намекнула на возвращение вице-чемпиона

Команда «Формулы-1» «Мерседес» намекнула на возвращение в команду финского пилота Валлтери Боттаса. Картинка с его силуэтом был опубликована в соцсетях команды.

Пресс-служба команды опубликовала в соцсетях картинку с изображением силуэта легендарного пилота:

Боттас выступал за «Мерседес» с 2017 по 2021 год, стал двукратным серебряным призером «Формулы-1».

Ранее стало известно, что Боттас может стать советником руководителя «Мерседес». Валттери Боттас выступал за Mercedes с 2017-го по 2021 год.

В последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен после штрафа в 10 секунд из-за столкновения с австралийцем Оскаром Пиастри финишировал лишь шестым, однако это не помешало ему стать чемпионом мира в четвертый раз подряд.

Нидерландец также является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

В общем зачете Ферстаппен набрал 437 очков. Вторым стал Норрис с 374 баллами, третьим — Шарль Леклер (356 очков). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял седьмое место в общем зачете, в его активе 223 балла.

Ранее Ферстаппена отправили в Руанду за мат.