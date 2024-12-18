Чемпион «Формулы-1» может сменить команду

Четырехкратный чемпион «Формулы-1», пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал о переговорах с руководством «Мерседеса». Его слова приводит Metaratings со ссылкой на Viaplay.

«Мы постоянно общались друг с другом, поэтому я не стану лгать и отрицать тот факт, что мы сидели за одним столом. На мой взгляд, в этом нет никакой проблемы, поскольку мне все равно нравится та команда, за которую я сейчас выступаю», — заявил Ферстаппен.

27-летний гонщик выступает за «Ред Булл» с 2016 года.

В последней гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен после штрафа в 10 секунд из-за столкновения с австралийцем Оскаром Пиастри финишировал лишь шестым, однако это не помешало ему стать чемпионом мира в четвертый раз подряд.

Нидерландец также является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

В общем зачете Ферстаппен набрал 437 очков. Вторым стал Норрис с 374 баллами, третьим — Шарль Леклер (356 очков). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял седьмое место в общем зачете, в его активе 223 балла.

Ранее Ферстаппена отправили в Руанду за мат.