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Российским владельцам позволят продать арену в Хельсинки

Новый пакет санкций ЕС позволяет России продать арену в Хельсинки

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Global Look Press

Согласованный странами ЕС 15-й пакет антироссийских санкций позволяет российским владельцам продать спортивно-концертный комплекс Helsinki Hall, который находится в столице Финляндии Хельсинки, передает ТАСС со ссылкой на STT.

Пакет санкций позволяет предоставить исключение на продажу акций компании, которая владеет Helsinki Hall. Пункт об исключении вступит в силу 17 декабря.

В декабре 2023 года стало известно, что собственники площадки могут продать ее в соответствии с условиями, предусмотренными статьей, которая была включена в 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС), введенных в отношении России. 30 июня срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной, истек.

В ноябре 2024 года сообщалось, что мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды с российскими собственниками спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall в связи с задолженностью по аренде за пользование земельным участком.

Ранее сообщалось о том, что сделка по продаже Helsinki Hall может затянуться из-за санкций.

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