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Сделка по продаже Helsinki Hall может затянуться из-за санкций

В МИД Финляндии сообщили о нескольких месяцах оформления продажи Helsinki Hall

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Global Look Press

Продажа спортивно-концертной арены Helsinki Hall, принадлежащей россиянам, финским инвесторам займет несколько месяцев из-за санкций. Об этом в интервью YLE сообщила координатор по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара.

Сариваара пояснила, что министерство было уведомлено о сделке, но пока не получило документы для оценки. Продажа требует исключения из санкций ЕС, которые действуют на российских владельцев арены. Она добавила, что реакция стран Евросоюза на просьбу Хельсинки неизвестна, что может затянуть процесс на несколько месяцев.

Накануне газета Helsingin Sanomat сообщила, что арена была продана финским инвесторам. В ноябре мэрия Хельсинки подала в суд с требованием расторгнуть договор аренды с российскими владельцами арены из-за задолженности по арендной плате за землю.

В декабре 2023 года стало известно, что продажа возможна в рамках условий 12-го пакета санкций ЕС. Срок добровольной продажи акций компании истек 30 июня.

Ранее финский дипломат оценил возможность восстановления отношений Москвы и Хельсинки.

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