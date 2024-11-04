Власти Финляндии подали в суд на российских владельцев концертной арены

Мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды с российскими собственниками спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall в связи с задолженностью по аренде за пользование земельным участком. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным финских СМИ, арена Helsinki Hall находится в собственности российских предпринимателей Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко, которые находятся под санкциями Европейского союза.

В декабре 2023 года стало известно, что собственники площадки могут продать ее в соответствии с условиями, предусмотренными статьей, которая была включена в 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС), введенных в отношении России. 30 июня срок, установленный ЕС для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной, истек.

В конце октября газета Helsingin Sanomat писала, что в Финляндии наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) по иску украинской компании «Нафтогаз». По данным издания, площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. Позднее посольство России в Хельсинки заявило, что дипмиссия не получала данных об аресте земли и здания РЦНК.

Ранее финский дипломат оценил возможность восстановления отношений Москвы и Хельсинки.