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«Не испытываю эйфорию»: экс-глава «Спартака» о результатах команды

Экс-президент «Спартака» Червиченко: не испытываю эйфорию из-за результатов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не испытывает эйфории от результатов красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Спартак» в РПЛ прошелся катком, но по пути завернул на кубковую тропу и получил по ушам от «Ростова». Я не испытываю эйфорию по поводу всего происходящего со «Спартаком». То, что у «Спартака» все хорошо получается впереди, еще не значит, что все великолепно в целом», — заявил Червиченко.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита» (39), который проиграл «Крыльям Советов» в 17-м туре. «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее экс-наставник «Зенита» заявил, что тренер «Спартака» Деян Станкович приехал в Россию ради денег.

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