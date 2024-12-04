Экс-наставник «Зенита» заявил, что тренер «Спартака» Станкович приехал в Россию ради денег

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что наставник московского «Спартака» Деян Станкович приехал в Россию за деньгами, а результат его не волнует, передает «РБ Спорт».

«Никакой квалифицированный европейский специалист не поедет в Россию в период изоляции. Станкович приехал в вашу страну за деньгами. Результат его волнует в меньшей степени», — сказал Петржела.

1 декабря «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 38 очков. Коллектив Мурада Мусаева не сумел воспользоваться осечкой «Зенита» (39), который проиграл «Крыльям Советов» в 17-м туре. «Спартак» вышел на третью строчку — после этой игры у них стало 34 балла. Такое же количество баллов имеет московский «Локомотив», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее «Спартак» похвалили за разгром «Краснодара».