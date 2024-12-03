«Всего лишь первый шаг»: в «Вашингтоне» высказались о возвращении Овечкина после перелома

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что пока нет точных сроков возвращения российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина после перенесенной травмы. Его слова приводит The Associated Press.

«Было приятно видеть, как он надевает коньки и выходит на лед. Это всего лишь первый шаг. Никаких обновлений графика возвращения или чего-то подобного нет. Это всего лишь шаг на пути к его возвращению», — заявил он.

О том, что Овечкин вернулся на лед после травмы, стало известно 2 декабря.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее появилась информация, что российский голкипер пропустит матчи НХЛ из-за рождения ребенка.