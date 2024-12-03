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Российский голкипер пропустит матчи НХЛ из-за рождения ребенка

Голкипер «Флориды» Бобровский пропустит два матча из-за рождения ребенка

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Jim Rassol/Reuters

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустит два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет Florida Hockey Now.

Вратарь и его супруга Ольга готовятся к рождению второго ребенка, поэтому клуб отпустил Бобровского на время. Вратарь пропустит выездной тур команды по Пенсильвании: в ближайшее время «Флорида» в рамках регулярного чемпионата сыграет с «Питтсбург Пингвинз» (4 декабря в 3:00 мск) и с «Филадельфией Флайерз» (6 декабря в 3:00).

Вместо отбывшего по личным делам Бобровского «Флорида» вызвала из Американской хоккейной лиги голкипера Криса Дриджера. «Флорида» идет на пятом месте в Восточной конференции НХЛ.

Бобровский — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Он — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный российский голкипер, получивший ее дважды. Вместе с супругой Ольгой они воспитывают дочь Каролину, которая родилась 7 октября 2021 года.

Ранее российский хоккеист вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ.

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