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17-летняя теннисистка Андреева заявила о сложностях со сдачей ЕГЭ

17-летняя теннисистка Андреева о сдаче экзаменов: сейчас немного сложновато

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Oscar J Barroso/Global Look Press

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, с какими сложностями столкнулась из-за сдачи единых государственных экзаменов. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня сейчас 11-й класс, самый замороченный год. Сейчас немного сложновато. Я постараюсь договориться, чтобы все экзамены сдать онлайн… Ладно, мама будет договариваться. Но я не знаю, разрешат ли сдавать так ЕГЭ», — заявила она.

При этом спортсменка призналась, что пока точно не знает, какие предметы будет сдавать.

Андреева завершила свой первый сезон в Женской теннисной ассоциации (WTA) в числе 20 лучших в мире. Она занимает 16-ю строчку в рейтинге.

Последним турниром в сезоне для нее стало соревнование в Нинбо, где она дошла до финала и проиграла другой представительницей России Дарье Касаткиной. Встреча, которая продолжалась 1 час 54 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:0, 4:6, 6:4. В третьей партии Касаткина была вынуждена отыгрываться со счета 0:3 по геймам.

Касаткина не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Андреевой ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Ранее американская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA — 2024.

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