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Американская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA — 2024

Гауфф выиграла Итоговый турнир WTA — 2024

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Hamad I Mohammed/Reuters

Американская теннисистка Коко Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA, который проводится в саудовском Эр-Рияде.

В финальной встрече, которая продолжалась 3 часа 7 минут, она обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:2). В активе Гауфф пять эйсов, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 14. Циньвэнь сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 12.

Этот титул стал для Гауфф девятым в карьере. Кроме того, она заработала более 4 млн долларов призовых.

Ранее сообщалось о том, что финал Гауфф — Циньвэнь стал самым молодым с 2004 года.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее российская теннисистка проиграла в полуфинале Итогового турнира.

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