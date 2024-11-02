«Все ближе»: играющий в России американец о погоне Овечкина за Гретцки

Американский защитник петербургского СКА Тони Деанджело восхитился российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и предположил, когда он побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Он все ближе к нему. Надеюсь, он побьет рекорд в этом сезоне», — заявил он.

Овечкин довел общее число своих шайб в НХЛ до 858. До рекорда Гретцки Овечкину остается забросить 36 шайб.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных». Всего на счету Овечкина в текущем сезоне пять заброшенных шайб и пять результативных передач.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на лед в 0.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд «Вашингтона» в XXI веке в Хэллоуин.