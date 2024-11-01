Овечкин установил рекорд «Вашингтона» в XXI веке в Хэллоуин

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Россиянин стал первым хоккеистом «Вашингтона» с 2000 года, которому удалось набрать три результативных балла в Хэллоуин.

«Вашингтон» одержал победу со счетом 6:3.

Овечкин довел общее число своих шайб в НХЛ до 858. До рекорда Гретцки Овечкину остается забросить 36 шайб.

20 октября Овечкин забросил свою первую шайбу в этом сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Вторую шайбу в сезоне Овечкин забросил в ворота «Филадельфии». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных». Всего на счету Овечкина в текущем сезоне пять заброшенных шайб и пять результативных передач.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом». Встреча состоится 3 ноября. Команды выйдут на лед в 0.00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным после дубля.