Тарасова рассказала о новых съемках на фоне слухов об ухудшении здоровья

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слухи об ухудшении своего здоровья и назвала «кретином» того, кто их распространил. В беседе с 360.ru она сообщила, что прямо сейчас принимает участие в съемках шоу «Ледниковый период».

«Слушайте, это вообще какой-то кретин написал», — заявила Тарасова в ответ на вопрос о самочувствии и добавила, что чувствует себя нормально и принимает участие в съемках проекта.

Напомним, сегодня утром в Telegram-канале Mash появилась информация, что Тарасова дважды была вынуждена вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия на фоне прогрессирующей хронической язвы желудка, но отказалась от госпитализации. Сама тренер позже заявила, что чувствует себя отлично и находится дома.

Ранее жена актера Ливанова рассказала о его состоянии на фоне слухов о параличе.