Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарасова рассказала о новых съемках на фоне слухов об ухудшении здоровья

Татьяна Тарасова: со здоровьем все хорошо, участвую в съемках прямо сейчас

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла слухи об ухудшении своего здоровья и назвала «кретином» того, кто их распространил. В беседе с 360.ru она сообщила, что прямо сейчас принимает участие в съемках шоу «Ледниковый период».

«Слушайте, это вообще какой-то кретин написал», — заявила Тарасова в ответ на вопрос о самочувствии и добавила, что чувствует себя нормально и принимает участие в съемках проекта.

Напомним, сегодня утром в Telegram-канале Mash появилась информация, что Тарасова дважды была вынуждена вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия на фоне прогрессирующей хронической язвы желудка, но отказалась от госпитализации. Сама тренер позже заявила, что чувствует себя отлично и находится дома.

Ранее жена актера Ливанова рассказала о его состоянии на фоне слухов о параличе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами