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Состояние Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за хронической язвы

Mash: состояние тренера Тарасовой резко ухудшилось из-за язвы желудка

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Состояние здоровья заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, она дважды была вынуждена вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия. Тарасова жаловалась на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Врачи стабилизировали ее состояние и рекомендовали держаться строгой диеты. При этом от госпитализации Тарасова приняла решение отказаться.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности.

К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных. В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Тарасова вошла в состав жюри на новый сезон проекта «Ледниковый период», съемки которого стартовали в октябре.

Ранее Тарасова ответила, допустят ли россиян на международные соревнования.

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