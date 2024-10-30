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Жена актера Ливанова рассказала о его состоянии на фоне слухов о параличе

Супруга Ливанова Елена опровергла сообщения об ухудшении его состояния

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла сообщения о том, что ему якобы стало хуже и он испытывает проблемы с ногами и речью. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что 89-летний актер восстанавливается, добавив, что не знает источник распространения слухов.

Елена Ливанова подчеркнула, что сейчас переживший серьезную болезнь артист чувствует себя соответствующе и восстанавливается. Сегодня скорую помощь можно вызвать не только по очень важным причинам, но и, к примеру, чтобы сделать укол, поэтому этот факт сам по себе ничего не говорит, отметила она.

«Все неплохо. Я не знаю, откуда они берут это», — добавила супруга актера, комментируя появившиеся слухи.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что Ливанов якобы обратился к врачам с жалобами на сильные боли в ногах и проблемы с речью. Утверждалось, что его состояние ухудшилось и врачи борются с параличом после выписки из больницы, куда его госпитализировали с ишемическим инсультом для операции.

Ранее Александр Збруев опроверг слухи о своей госпитализации.

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