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Российский голкипер пропустил четыре шайбы в матче НХЛ

«Флорида» стартовала в НХЛ с победы и обыграла «Бостон» со счетом 6:4

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Jim Rassol/Reuters

«Флорида Пантерз» обыграла «Бостон Брюинз» в своем первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нового сезона-2024/25.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в американском Санрайзе, завершилась со счетом 6:4. Ворота победившей команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский, по ходу матча он пропустил четыре шайбы.

В составе «Флориды» голами отметились Сэм Беннетт, который оформил дубль, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт, Джона Гаджович и Эван Родригес. За «Бостон» шайбы забросили Павел Заха, Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Давид Пастрняк.

Следующий матч «пантеры» сыграют против «Оттавы Сенаторз», игра состоится 11 октября и начнется 02:00 по московскому времени. «Бостон» сразится с «Монреалем Канадиенс» в тот же день, матч также стартует в 02:00 мск.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее россиянин отказался становиться самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ.

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