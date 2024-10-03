«Атланта» с Миранчуком рискует не выйти в плей-офф МЛС

«Атланта Юнайтед» проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Хосеф Мартинес, единственный мяч «Атланты» забил Даниэль Риос. Российский полузащитник «Юнайтед» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе команды, провел на поле весь матч, однако так и не сумел отличиться результативными действиями.

«Атланта» с 34 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три балла. «Монреаль», набрав 40 очков, занимает восьмую позицию.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее Миранчук вошел в топ самых дорогих футболистов американской лиги.